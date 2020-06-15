شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب” يكشف حقيقة “وضعه الصحي” بعد واقعة المنصة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حقيقة وضعه الصحيّ، عقب انتشار فيديو له، وهو ينزل من منصة بخطوات حذرة.

وقال الرئيس إن ممر الوصول “طويل جدا وحاد، ليس لديه سور جانبي، والأهم أنه كان زلقا جدا”، مشيرا إلى أنه كان حذرا جدا حتى لا يسقط ويعطي الإعلام فرصة للسخرية منه.

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وشدد ترامب أنه قطع الأمتار الثلاثة الأخيرة من الممر “راكضا”، في إشارة ذات دلالة على أنه يتمتع بكامل عافيته.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألقى خطابا صبغته، على غير العادة، نبرة توافقية سعى عبرها لتهدئة الجدل مع وزارة الدفاع (البنتاغون) ،وذلك خلال حفل تسليم شهادات في أكاديمية “ويست بوينت” العسكرية المرموقة قرب نيويورك، أمس السبت .

وعند مغادرته المنصة، بدا أن الرئيس الأميركي يواجه صعوبة في النزول، وكانت خطواته صغيرة وحذرة بشكل غير طبيعي.