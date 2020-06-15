شكرا لمتابعة خبر عن القفيش : لم يحدث أن قائدي منطقة ومحور يعينهم الرئيس هادي ويقاتلون جيشه دون عزلهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السياسي والشخصية الاجتماعية المعروفة ومأمور مديرية لودر الأسبق احمد علي القفيش شقيق اللواء سيف القفيش الذي اسره الانتقالي الجنوبي أنه لم يحصل في أي جيش من جيوش العالم أن قائد منطقة عسكرية وقائد محور ولواء عسكري عينهم رئيس الجمهورية وتابعين لجيش نظامي يقاتلون ضد ذلك الجيش والرئيس ذاتة دون تتخذ ضدهم اية إجراءات وأقلها عزلهم وتجريدهم من رتبهم العسكرية.

وقال أحمد القفيش في منشور كتبه على على حسابه في صفحته بالفيسبوك لم يحصل ذلك.. ويقصد بذلك قائد المنطقة العسكرية الرابعة قائد اللواء الثاني مشاة حزم اللواء فضل حسن محمد وقائد محور العند قائد اللواء 131مشاة اللواء ثابت مثنى جواس الذي انقلبا على شرعية الرئيس المعترف به دوليأ واقليميأ ومحليأ المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ويقودان الحرب على الجيش الوطني للشرعية في محافظة أبين منذ العاشر من مايو تموز الماضي وللشهر الثاني على التوالي.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

فتاة تحضن أسد وتمضي معه أوقات ممتعة بشكل يومي وعندما حققت رغبتها حدثت لها مفاجأة لم يتوقعها احد

الفنانة المثيرة ”نسرين طافش“ تظهر بإطلالة شبه عارية وسط “حوض السباحة” ... شاهدوا جسدها المثير وهي تنثر قطرات الماء على صدرها البارز

شاهدوا “قناة mbc” تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من “برنامج رامز مجنون رسمي” التي لم يتم اذاعتها في رمضان .. كسر فيها انف “فنانة مصرية شهيرة“ .. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرامز جلال "فيديو"

صراع العروش يشتعل داخل “آل سعود”.. الذراع الاستخباراتية لـ”الأمير محمد بن نايف” يقلب الطاولة على “ولي العهد محمد بن سلمان“

Advertisements

لاول مرة ظهور صاروخي لـ”زوجة ملك الاردن“ ... “الملكة رانيا” تخطف الأنظار وكأنها ”حورية من الجنة” وتقهر كل “أميرات الخليج“ ... "صور"

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأعلن اللواء حسن واللواء جواس التمرد على شرعية الرئيس هادي في انقلاب أغسطس العام الماضي والانضمام إلى مايسمى المجلس الانتقالي التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة وكان يتوقع أن يصدر قرار عزلهما وتقديمها إلى المحكمة العسكرية إضافة إلى قادة آخرين .