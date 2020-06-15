شكرا لمتابعة خبر عن مركز الطوارئ الخيري : يعلن هن تراجع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا والحميات في العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مركز الطوارئ الخيري في المستشفى الكوبي في مدينة عدن، إن أرقام الحالات المصابة بالحميات وأعراض فيروس كورونا حققت تراجعاً كبيراً خلال يومي 11 و12 يونيو الجاري، لأول مرة منذ إنشاء المركز.

ووفقاً للإحصائية المنشورة على صفحة المستشفى الكوبي في فيسبوك، فإن المركز استقبل خلال يومين 245 حالة مصابة بالحميات وأعراض فيروس كورونا وأمراض أخرى، بينها حالة وفاة واحدة.

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وتوضح الإحصائية أن المركز استقبل 147 حالة مصابة بالحميات، إضافة إلى 79 حالة مصابة بأعراض فيروس كورونا، بما فيها التهابات الجهاز التنفسي (أحد أبرز أعراض الإصابة بكورونا).

وتوزعت الحالات بين الذكور والإناث على النحو التالي حسب الإصابة:

عدد حالات الملاريا: (22) ذكور، و(13) إناث.

عدد حالات حمى الضنك: (28) حالة ذكور، و(23) إناث.

عدد حالات الشيكونجونيا (المكرفس): (42) ذكور، و(29) إناث.

عدد حالات اشتباه بكوفيد 19 كورونا: (7) ذكور، و(2) إناث.

عدد حالات التهابات الجهاز التنفسي: (38) ذكور، و(32) إناث.

عدد حالات ارتفاع ضغط الدم: (2) ذكور.

عدد حالات أمراض القلب: (6) ذكور، و(1) إناث.

عدد الوفيات: (1).

وبلغ إجمالي الحالات المرضية التي استقبلها المركز منذ افتتاحه في الثاني عشر من مايو المنصرم وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء الـ 12 من يونيو الجاري (8837) حالة مرضية.