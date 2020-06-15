شكرا لمتابعة خبر عن تعرف حقيقة اغتيال قائد مليشيا الحزام الامني في الصبيحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى الناطق الرسمي لمليشيات الحزام الأمني بالصبيحة ، لحج ابراهيم العطري الأخبار التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمذيلة بعنوان محاولة اغتيال لقائد حزام الصبيحة من قبل القوات المشتركة ، والمسنودة بخبر الناطق الرسمي لقوات الحزام الأمني بالصبيحة الذي أكد في فيديو مصور بأن القوات المشتركة عملت على محالة اغتيال قائد حزام الصبيحة العميد وضاح عمر سعيد الصبيحي أثناء تفتيش أحد السفن بسواحل باب المندب.

واستغرب ناطق حزام الصبيحة تلك الأخبار المغرضة وأشار ناطق حزام الصبيحة من الطبيعي جدا حدوث بعض الخلافات بين الإخوة انما لم ولن تصل الأمور الى مايروج له أولئك الاعداء والمتربصون بالوطن والقضية المصيرية حسب وصفه .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

فتاة تحضن أسد وتمضي معه أوقات ممتعة بشكل يومي وعندما حققت رغبتها حدثت لها مفاجأة لم يتوقعها احد

الفنانة المثيرة ”نسرين طافش“ تظهر بإطلالة شبه عارية وسط “حوض السباحة” ... شاهدوا جسدها المثير وهي تنثر قطرات الماء على صدرها البارز

شاهدوا “قناة mbc” تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من “برنامج رامز مجنون رسمي” التي لم يتم اذاعتها في رمضان .. كسر فيها انف “فنانة مصرية شهيرة“ .. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرامز جلال "فيديو"

صراع العروش يشتعل داخل “آل سعود”.. الذراع الاستخباراتية لـ”الأمير محمد بن نايف” يقلب الطاولة على “ولي العهد محمد بن سلمان“

Advertisements

لاول مرة ظهور صاروخي لـ”زوجة ملك الاردن“ ... “الملكة رانيا” تخطف الأنظار وكأنها ”حورية من الجنة” وتقهر كل “أميرات الخليج“ ... "صور"

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

واختتم ناطق حزام الصبيحة دعوته إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الى تحري المصداقية والشفافية واستقاء المعلومات من مصادرها الأصلية .