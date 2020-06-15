شكرا لمتابعة خبر عن اخر مستجدات جبهة نهم : قوات الجيش الوطني تكبد الحوثيون خسائر فادحة في الأرواح والعتاد (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة مأرب تكبيد جماعة الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في مختلف الجبهات.

وقتل 23 مسلحا حوثيا، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

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وقال المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية بصنعاء، إن قوات الجيش والمقاومة صدت زحفا لجماعة الحوثي التي حاولت استعادة مواقع حررها الجيش مؤخرا في جبهة نجد العتق بمديرية نهم .

وأضاف المركز في بيان، أن قوات الجيش أحرقت 3 أطقم ومدرعة BMB، وقتلت 23 عنصرا مهاجما ولفت إلى أن القوات ذاتها نجحت في كسر الزحف الحوثي ونفذت هجوما عكسيا تمكنت فيه من إحراز تقدم ميداني، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا بعد يوم من إعلان ناطق الجيش الوطني السيطرة على مواقع استراتجية وهامة في جبهة نجد العتق بمديرية نهم محافظة صنعاء.