شكرا لقرائتكم خبر عن مقيم في السعودية يقتل زميله بضربة مباغتة في الرأس بحديدة .. وعند بدء التحقيق كانت المفاجأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 15-06-2020? - آخر تحديث الاثنين 15-6-2020? مقيم في السعودية يقتل زميله بضربة مباغتة في الرأس بحديدة .. وعند بدء التحقيق كانت المفاجأة جديد اب برس Advertisements السلطات السعودية، التحقيق في واقعة مقتل وافد سوداني على يد وافد أخر يحمل الجنسية ذاتها ويعمل معه في المجاردة. وكانت الجهات الأمنية في محافظة المجاردة باشرت صباح اليوم حادثة مقتل وافد سوداني، وتبين من التحقيقات أنه نشب خلافًا بين مقيمَيْن من الجنسية السودانية، حيث يعملان في إحدى ورش الآليات الثقيلة بحي التقدم وتبين أنه تطوَّر الخلاف حتى قتل أحدهما الآخر بتسديد ضربة من أداة حديدية على رأسه. وألقت الجهات الأمنية القبض على الجاني، وبدأت الجهات المختصة فتح تحقيقاتها حول القضية؛ تمهيدًا لتحويل المتهم للنيابة العامة. السلطات السعودية، التحقيق في واقعة مقتل وافد سوداني على يد وافد أخر يحمل الجنسية ذاتها ويعمل معه في المجاردة. وكانت الجهات الأمنية في محافظة المجاردة باشرت صباح اليوم حادثة مقتل وافد سوداني، وتبين من التحقيقات أنه نشب خلافًا بين مقيمَيْن من الجنسية السودانية، حيث يعملان في إحدى ورش الآليات الثقيلة بحي التقدم وتبين أنه تطوَّر الخلاف حتى قتل أحدهما الآخر بتسديد ضربة من أداة حديدية على رأسه. وألقت الجهات الأمنية القبض على الجاني، وبدأت الجهات المختصة فتح تحقيقاتها حول القضية؛ تمهيدًا لتحويل المتهم للنيابة العامة.

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