شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حدوثها بشهر.. 9 أعراض تنذرك بنوبة قلبية (لا تتجاهلها) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبل حدوثها بشهر.. 9 أعراض تنذرك بنوبة قلبية (لا تتجاهلها)

جديد اب برس

Advertisements

ا ما تحدث النوبة القلبية بعد أن يتجاهل المرضى الأعراض المثيرة للقلق. بحسب مختصون. حيث أكد مختصون بأمراض القلب من جامعة باريس للطب، أن هناك مجموعة من الأعراض قد تنبئ بحدوث نوبة قلبية، قبل شهر من وقوعها بالفعل. وصنف المختصون تسعة أعراض أساسية يمكن أن تكون مؤشرًا على حدوث نوبة قلبيةن وهي: شعور بالضيق في الصدر، والغثيان أو القيء، والنفس القصير المتقطع، وألم وخفقان في كل من الرقبة أو الفك أو الظهر أو الذراع أو الصدر، وضيق في التنفس أو «هسهسة» في الصدر، ودوار أو نوبات إغماء، و تعرق كثير (على غير المعتاد)، والانزعاج (ضيق الخاطر)، وألم موضعي في الصدر. الدكتور إيلوي ماريجون من جامعة باريس ديكارت، قال إن 839 مريضًا أمريكيًّا أفصحوا عن الأعراض نفسها عندما سألهم الأطباء الأمريكيون بعد النوبة، وقال إن المرضى عانوا من أعراض تتشابه إلى حد بعيد، خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، بحسب «الحرة». ودعا في السياق نفسه إلى إعداد قائمة بأكثر الأعراض شيوعًا؛ حتى يتمكن المرضى من استباق النوبة والاستفادة من رعاية طبية تغنيهم عن تعريض حياتهم للخطر.