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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 15-06-2020? - آخر تحديث الاثنين 15-6-2020? مفتي الحوثيين يحسم الجدل بفتوى شرعية بشأن قانون "الخمس" جديد اب برس Advertisements فيديو مفتي مليشيا الحوثي يتوعد بتنفيذ جباية الخمس وفرض ٢٠ ٪ حتى من قيمة قنينة المياه المعدنية لصالح قيادتهم. وظهر المفتي الحوثي المدعو شمس الدين على قناة المسيرة الحوثية يتوعد اليمنيين بفرض الخمس حتى على قنينة المياه المعدنية، ويؤكد أن المقصود بلفظ ما غنمتم في الآية القرآنية (واعلموا أنما غنمتم من شيْءٍ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامى والمساكين وَابن السبيل ) عام وينصرف للرزق وليس غنائم الحرب. وتسعى المليشيا من خلال القانون للاستحواذ على ٢٠ ٪ من ثروات البلاد، لفئة سلالية عنصرية تنتمي لها قيادة المليشيا. فيديو مفتي مليشيا الحوثي يتوعد بتنفيذ جباية الخمس وفرض ٢٠ ٪ حتى من قيمة قنينة المياه المعدنية لصالح قيادتهم. وظهر المفتي الحوثي المدعو شمس الدين على قناة المسيرة الحوثية يتوعد اليمنيين بفرض الخمس حتى على قنينة المياه المعدنية، ويؤكد أن المقصود بلفظ ما غنمتم في الآية القرآنية (واعلموا أنما غنمتم من شيْءٍ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامى والمساكين وَابن السبيل ) عام وينصرف للرزق وليس غنائم الحرب. وتسعى المليشيا من خلال القانون للاستحواذ على ٢٠ ٪ من ثروات البلاد، لفئة سلالية عنصرية تنتمي لها قيادة المليشيا.

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