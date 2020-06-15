اخبار الخليج / اخبار اليمن

اندلاع اشتباكات بخط التسعين وسقوط جرحى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع اشتباكات بخط التسعين وسقوط جرحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -  

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عت اشتباكات مسلحة قبل قليل بخط التسعين بالمنصورة عدن. واندلعت الاشتباكات بين مسلحين على متن سيارة هيلوكس واخرين على متن دراجة نارية. وبحسب شهود عيان فقد خلفت الاشتباكات عدد من الجرحى
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع اشتباكات بخط التسعين وسقوط جرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا