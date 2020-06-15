شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع اشتباكات بخط التسعين وسقوط جرحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد اب برس Advertisements عت اشتباكات مسلحة قبل قليل بخط التسعين بالمنصورة عدن. واندلعت الاشتباكات بين مسلحين على متن سيارة هيلوكس واخرين على متن دراجة نارية. وبحسب شهود عيان فقد خلفت الاشتباكات عدد من الجرحى عت اشتباكات مسلحة قبل قليل بخط التسعين بالمنصورة عدن. واندلعت الاشتباكات بين مسلحين على متن سيارة هيلوكس واخرين على متن دراجة نارية. وبحسب شهود عيان فقد خلفت الاشتباكات عدد من الجرحى

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