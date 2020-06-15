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عدن - ياسمين التهامي - شركة النفط تعلن عن سعر جديد لمادتي البترول والديزل "تفاصيل"

جديد اب برس Advertisements ت شركة النفط في ساحل حضرموت، اليوم الأحد، عن زيادة في سعر مادتي البترول والديزل. وقالت الشركة، في تصريح صحفي وزع على وسائل الإعلام، إن الزيادة تأتي نظراً للارتفاع العالمي في أسعار المشتقات النفطية وتدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى عزوف التجار عن تسويق المشتقات النفطية للسوق المحلي بالأسعار السابقة. وحددت الشركة سعر اللتر الواحد للبترول 260 ريالاً، والديزل 280 ريالاً.. أي ان سعر الدبة البترول سعة 20 لتر ستكون بناء على السعر الجديد بـ"5200" وسعر الدبة الديزل سعة 20 لتر بـ"5600" ريال. وكانت أسعار المشتقات النفطية شهدت هبوطاً خلال الأشهر الأخيرة، ووصل سعر اللتر البترول بحضرموت إلى ما دون 200 ريال ت شركة النفط في ساحل حضرموت، اليوم الأحد، عن زيادة في سعر مادتي البترول والديزل. وقالت الشركة، في تصريح صحفي وزع على وسائل الإعلام، إن الزيادة تأتي نظراً للارتفاع العالمي في أسعار المشتقات النفطية وتدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى عزوف التجار عن تسويق المشتقات النفطية للسوق المحلي بالأسعار السابقة. وحددت الشركة سعر اللتر الواحد للبترول 260 ريالاً، والديزل 280 ريالاً.. أي ان سعر الدبة البترول سعة 20 لتر ستكون بناء على السعر الجديد بـ"5200" وسعر الدبة الديزل سعة 20 لتر بـ"5600" ريال. وكانت أسعار المشتقات النفطية شهدت هبوطاً خلال الأشهر الأخيرة، ووصل سعر اللتر البترول بحضرموت إلى ما دون 200 ريال

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