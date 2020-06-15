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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على شروط الانتقالي التي قدمها للتحالف مقابل إعادة اموال البنك المركزي المنهوبة

جديد اب برس Advertisements مصادر محلية ان المجلس الانتقالي رفض طلب التحالف باعادة الاموال المنهوبة الى البنك المركزي التي استولى عليها يوم الجمعة الماضية. وحسب المصادر ان الانتقالي اشترط توريد ايرادات مأرب وشبوة ومنفذ الوديعة الى خزانة البنك المركزي بعدن مقابل الإفراج عن اموال البنك المنهوبة لديه. المصادر أضافت أن من ضمن الشروط التي تقدم بها الانتقالي تشكيل لجنة لتنظيم إيرادات منفذ الوديعة وتوريدها الى البنك المركزي. مصادر محلية ان المجلس الانتقالي رفض طلب التحالف باعادة الاموال المنهوبة الى البنك المركزي التي استولى عليها يوم الجمعة الماضية. وحسب المصادر ان الانتقالي اشترط توريد ايرادات مأرب وشبوة ومنفذ الوديعة الى خزانة البنك المركزي بعدن مقابل الإفراج عن اموال البنك المنهوبة لديه. المصادر أضافت أن من ضمن الشروط التي تقدم بها الانتقالي تشكيل لجنة لتنظيم إيرادات منفذ الوديعة وتوريدها الى البنك المركزي.

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