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عدن - ياسمين التهامي - انقلاب وشيك في دولة عربية وتدخل طارئ من دولة أجنبية.. شاهد من تكون؟

جديد اب برس Advertisements خلافات حادة بين روسيا وماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، ما ينذر بانقلاب وشيك في سوريا. وفقا لمصادر إعلامية سورية. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، وقائد الفرقة الرابعة في الجيش، رفض أوامرروسية لسحب جميع حواجز الفرقة بعموم البلاد. وذكر المرصد ان روسيا اعطت أوامرها لسحب جميع الحواجز الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الاسد. لكن الاخير رفض الاوامر رفضا قاطعا، مؤكدًا أن روسيا تسعى جاهدة لذلك عبر تقوية نفوذ الفيلق الخامس في عموم سوريا لاسيما درعا. يذكر ان حواجز الفرقة الرابعة منتشرة على كامل سوريا(مناطق النظام) بينما من المفترض تكون فقط في دمشق وريفها. خلافات حادة بين روسيا وماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، ما ينذر بانقلاب وشيك في سوريا. وفقا لمصادر إعلامية سورية. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، وقائد الفرقة الرابعة في الجيش، رفض أوامرروسية لسحب جميع حواجز الفرقة بعموم البلاد. وذكر المرصد ان روسيا اعطت أوامرها لسحب جميع الحواجز الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الاسد. لكن الاخير رفض الاوامر رفضا قاطعا، مؤكدًا أن روسيا تسعى جاهدة لذلك عبر تقوية نفوذ الفيلق الخامس في عموم سوريا لاسيما درعا. يذكر ان حواجز الفرقة الرابعة منتشرة على كامل سوريا(مناطق النظام) بينما من المفترض تكون فقط في دمشق وريفها.

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