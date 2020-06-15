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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..الخبر الذي نشرته وكالة " سبأ " الخاضعة للحوثيين بصنعاء وسارعت بحذفه بشكل مفاجىء !

جديد اب برس Advertisements جراء غير مفهوم سارعت وكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين الى حذف الخبر المتعلق بإعفاء طلاب جميع المراحل الأساسية والثانوية (عدا ثالث ثانوي) من الاختبارات. وتضمن الخبر اقرار إجراء الامتحانات للشهادة الثانوية العامة فقط في الموعد المحدد، واحتساب نتائج الطلاب في جميع المراحل الأساسية والثانوية بطريقة تراكمية، بما في ذلك الشهادة الأساسية "تاسع" حيث تم الاقرار في جلسة لمجلس حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء جراء غير مفهوم سارعت وكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين الى حذف الخبر المتعلق بإعفاء طلاب جميع المراحل الأساسية والثانوية (عدا ثالث ثانوي) من الاختبارات. وتضمن الخبر اقرار إجراء الامتحانات للشهادة الثانوية العامة فقط في الموعد المحدد، واحتساب نتائج الطلاب في جميع المراحل الأساسية والثانوية بطريقة تراكمية، بما في ذلك الشهادة الأساسية "تاسع" حيث تم الاقرار في جلسة لمجلس حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء

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