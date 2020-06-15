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عدن - ياسمين التهامي - فوائد مذهلة لقشرة البطيخ ..إحداها لايستغني عنه الرجال وعند معرفة فوائدها لن ترميها بعد اليوم !!

عد البطيخ من أكثر أنواع الفاكهة تسمية. إنه بطيخ يحتوي على 92٪ ماء مصدر موثوق. كما تحتوي على كمية صحية من فيتامين أ وج ، والبوتاسيوم والمغنيسيوم وغيرها من العناصر الغذائية المهمة.

الجزء الأكثر شعبية من البطيخ هو اللحم الوردي ، والقشر الخارجي وهذا يشمل قصاصات خضراء تنتهي عادة في سلة القمامة .

القشرة ، وهي الجلد الأخضر الذي يحافظ على كل هذه الفاكهة اللذيذة المسجّلة بالماء ، صالحة للأكل تمامًا. إليك بعض الأسباب التي تجعلك تفكر في عدم التخلص منها.



1. قد يجعلك أفضل في السرير

لا ، قشرة البطيخ ليست الفياجرا التي تعمل بالطاقة الطبيعية ، لكن بعض الأبحاث تظهر أنها قد تساعد الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب الخفيف إلى المتوسط. تأتي قوته المعززة للشهوة_الجنسية من الأحماض الأمينية سيترولين ، التي تتركز في القشرة.



أظهرت إحدى الدراسات الموثوقة أن تناول مكملات L-citrulline يمكن أن يحسن الانتصاب دون العديد من الآثار الجانبية المحتملة المرتبطة بالفياجرا.



جرب رش قشر البطيخ بعصير الليمون ورش القليل من مسحوق الفلفل الحار عليه. كل من الإضافات جيدة أيضًا لقلبك ، ولأهميك ، جهاز الحب الآخر.



2. قد يعطي دفعة للتمرين الخاص بك

إلى جانب تحسين أدائك في السرير ، قد يحسن citrulline أداءك الرياضي القادم أيضًا. ومع ذلك ، فإن معظم الأدلة على ذلك هي قصص.





يعزز Citrulline تمدد الأوعية الدموية. تشير إحدى الدراسات الموثوق بها إلى أن مكملات السيترولين تحسن توصيل الأكسجين إلى العضلات ، مما قد يؤدي إلى تحسين أداء التمرين.



للحصول عليه بشكل طبيعي ، جرب قشور البطيخ المخلل ، وهو علاج قديم الطراز في الولايات الجنوبية.



3. يمكن أن يقلل من ضغط الدم

إذا أمرك طبيبك بخفض ضغط الدم ، فحاول تناول البطيخ - القشرة وكل شيء. أظهرت بعض الأبحاث أن مكملات خلاصة البطيخ قادرة على مساعدة البالغين البدينين على التحكم في ضغط الدم.



ومع ذلك ، من المحتمل أن تكون مكملات سيترولين أكثر فعالية. تشير معظم الدراسات إلى مصدر موثوق به أن مكملات السيترولين تقلل من ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.



البطيخ مدر للبول محتمل ، والذي يوصف في كثير من الأحيان للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. جرّب تجميد شرائح البطيخ بأكملها للحصول على متعة رائعة في يوم صيفي.



4. غنية بالألياف

فائدة أخرى لقشرة البطيخ هي أنه مصدر غني بالألياف. النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف له مجموعة كاملة من الفوائد الصحية ، بما في ذلك ما يلي:



تساعد الألياف في الحفاظ على حركات الأمعاء المنتظمة وقد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القولون.

يمكن أن تساعد الألياف في خفض مستويات الكوليسترول وسكر الدم.

الأطعمة التي تحتوي على الألياف تملأك بشكل أسرع ، مما يساعد على تحقيق الوزن الصحي والحفاظ عليه. جديد اب برس Advertisements

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