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عدن - ياسمين التهامي - مليشيا الحوثي تصدم المستأجرين باجراء جديد في صنعاء ومن يخالف تزج به الى السجن

نفذت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حملة دهم في العاصمة صنعاء، طالت مستأجري العقارات في مديرية معين، لإجبارهم على دفع إتاوات. وقالت مصادر محلية، إن المليشيا أرسلت مسلحيها على متن اطقم قتالية، إلى مستأجري العقارات في مديرية معين، لإرغامهم على دفع مبالغ مالية تحت مسمى "ضرائب العقارات". جديد اب برس Advertisements المصادر ذاتها أشارت إلى أن المليشيا تحاول أن ترغم المستأجرين على الدفع نيابة عن الملاك وأصحاب العقارات، الذين سُلبوا في السابق مبالغ مالية بذات الحيل التي تمارسها المليشيا. وتذكر المصادر، أن عناصر الحوثي يقومون بسحب المستأجرين وسجنهم بمزاجية، وتصرفات خارج القانون ، حيث تقوم بحبس شخص على ذمة ضريبة عقار يملكه الغير، بغرض ابتزازه. وبدا التصعيد الحوثي واسعا خلال الآونة الأخيرة ضد التجار والمستثمرين وعامة الناس، وافتعال أزمات المشتقات النفطية، لفرض مبالغ مالية على اليمنيين تحاول المليشيا من خلالها سد النقص المالي الذي أصابها.

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