شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة تزفها وزارة الصحة بصنعاء لكل المواطنين بشأن كورونا ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة تزفها وزارة الصحة بصنعاء لكل المواطنين بشأن كورونا !

أعلن وزير الصحة في حكومة صنعاء الدكتور طه المتوكل نجاحهم في الحد من تفشي فيروس كورونا . قال وزير الصحة المتوكل أنهم استطاعوا الحد من تفشي فيروس كورونا , دون مساعدة من المنظمات الدولية . وانتقد المتوكل في تصريحات , السبت , بمنع التحالف للسفن النفطية , مشيرا الى ان المستشفيات مهددة بالتوقف بسبب ذلك . جديد اب برس Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة تزفها وزارة الصحة بصنعاء لكل المواطنين بشأن كورونا ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.