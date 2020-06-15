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عدن - ياسمين التهامي - جماعة الحوثي تلغي قراراً بعد صدوره بـ (3) أيام من قبلها !
ألغت جماعة الحوثي ، اليوم قراراً اصدرته قبل ثلاثة أيام يتعلق بامتحانات الطلبة في مناطق سيطرتها.
وذكرت وسائل إعلامية أن الحوثيين الغوا القرار الوزاري بخصوص إجراء امتحانات الفصول الدراسية (تاسع واول وثاني ثانوي) وإقرار الامتحانات للشهادة الثانوية العامة فقط .
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وجاء إلغاء القرار في اجتماع لمجلس النواب غير الشرعي بصنعاء اليوم، استمع خلاله إلى عرض من نائب وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثي الانقلابية، همدان الشامي، حول الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة واللجنة العليا للامتحانات بشأن إنهاء العام الدراسي الحالي وترتيبات التحضير لامتحانات الشهادة العامة الثانوية .
وأقر المجلس إجراء الامتحانات للشهادة الثانوية العامة فقط في الموعد الذي حددته الوزارة على أن يتم احتساب نتائج الطلاب في جميع المراحل الأساسية والثانوية بطريقة تراكمية، بما في ذلك الشهادة الأساسية ” تاسع “.
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