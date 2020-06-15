شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: مقتل سعودي في عدن (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قبل قليل وسائل اعلام سعودية، مقتل احد جنودها في عدن قبل يومين.

وبحسب صحيفة عدن الغد، فإن وسائل إعلام سعودية ذكرت أن الرقيب عوض بن محمد عوض البارقي ، من قبيلة آل موسى بن علي بمحافظة بارق، استشهد مدافعا عن واجبه الديني والشرعي والوطني، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن. جديد اب برس Advertisements ولم تعلن وزارة الدفاع السعودية رسميا عن استشهاد البارقي الا ان وسائل اعلام محلية سعودية نشرت الخبر. ويعتقد ان البارقي استشهد اثر هجوم تعرضت له قوات سعودية تتولى حراسة قصر معاشيق قبل ايام على أيدي عناصر تابعة لمليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.

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