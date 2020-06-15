شكرا لقرائتكم خبر عن عبر «المسيرة»: مفتي الحوثيين يشبه «عبدالملك الحوثي» بناقة صالح ويقول إن «الخمس» تسليم بأمر الله (تفاصيل صادمة)! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 15-06-2020? - آخر تحديث الاثنين 15-6-2020? عبر «المسيرة»: مفتي الحوثيين يشبه «عبدالملك الحوثي» بناقة صالح ويقول إن «الخمس» تسليم بأمر الله (تفاصيل صادمة)! شبه مفتي جماعة الحوثي، زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وبقية سلالته الذين يصفون أنفسهم بـ"الهاشميين" بناقة صالح التي قال إن الله فضلها وخصص لها شرب يوم مقابل يوم معلوم لقوم صالح، معتبراً ذلك ابتلاءً من الله وليس "عنصرية". جديد اب برس Advertisements

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