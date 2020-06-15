شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم خليجي يفاجئ الجميع ويتجول وسط الشوارع بدون أي حراسة شخصية وفيديو يكشف تفاصيل ماحدث له بعد ذلك..شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حاكم خليجي يفاجئ الجميع ويتجول وسط الشوارع بدون أي حراسة شخصية وفيديو يكشف تفاصيل ماحدث له بعد ذلك..شاهد

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسلطان عمان هيثم بن طارق، وهو يتجول بدون حراسة، في العاصمة مسقط. وحدثت ضجة واسعة على السوشال ميديا ومواقع الإعلام بعد التصرف الشجاع الذي قام به السلطان هيثم بن طارق بين مواطنيه. جديد اب برس Advertisements

وظهر السلطان هيثم بن طارق، بالفيديو في سيارته وهو يتفقد أحوال الناس في مسقط، بدون شخصية أو موكب رسمي حوله لحمايته كما جرت العادة مع ملوك وأمراء الخليج ورؤساء العالم. ولقي الفيديو تفاعلًا واسعًا في سلطنة عمان على "تويتر"، وأشاد ناشطون بالأمان في الدولة، فيما طالب آخرون بأخذ الحيطة والحذر. وكتب أحدهم معلقًا على الفيديو: "مثالٌ للالتزام بالأنظمة والقوانين، يتجول في وطنه دون موكب رسمي، يتفقد أحوال شعبه بشكل مستمر منذ توليه الحكم، هكذا هو سلطاننا أبا ذي يزن هيثم بن طارق". وكان السلطان هيثم بن طارق، أصدر مؤخرًا مجموعة من التوجيهات السامية والمراسيم السلطانية اعتبرها سياسيون ودبلوماسيون تُمثل بداية قوية لجهود مواجهة التحديات الاقتصادية ومعالجتها.

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