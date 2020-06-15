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العثور على جثة نجم وفنان شهير قبل قليل بعد انتحاره في ظروف غاضمة!.. شاهد من يكون؟؟ (صور)

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الرياض - رنا عبدالله - العثور على جثة نجم وفنان شهير قبل قليل بعد انتحاره في ظروف غاضمة!.. شاهد من يكون؟؟ (صور)

2020/06/15 الساعة 05:00 صباحاً (الصحن الطائر)

أقدم فنان ونجم عالمي بوليودي شهير، اليوم الأحد، على الانتحار، في ظروف غامضة.

 

 

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وأعلنت الشرطة الهندية في مومباي، أنها عثرت على جثة النجم الهندي سوشانت راجبوت في شقته وسط المدينة.

 

وراجبوت 34 عاما هو أحد أشهر الممثلين في بوليود في الآونة الأخيرة خاصة بعد النجاح المبهر لفيلم "3 اخطاء في حياتي" عام 2013، وما تلاه من "pk" عام 2014 و"kedarnath" عام 2018.

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