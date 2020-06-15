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الرياض - رنا عبدالله - عاجل للكبار فقط.. السعودية تسرب فيديو فاضح للمذيعة غادة عويس تمارس المحظور مع زمليها في استديو الجزيرة.. شاهد الفيديو

فجرت المخابرات السعودية، اليوم السبت، فضحية جديدة لمذيعة قناة الجزيرة غادة عويس، هي الثانية من نوعها بعد فضيحة سهرة مزرعة بن ثامر الجنسية مع شخصيات مقربة من النظام القطري وصورها العارية في المسبح.

ووفقا لمتابعة (أحداث نت)، وزعت المخابرات السعودية فيديو فاضح للمذيعة غادة عويس داخل استديوهات قناة الجزيرة وهي تغازل زميلها المذيع حسن جمول بطريقة غير مباشرة.

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وفي الفيديو بدا المذيع حسن جمول في مظهر الخجول من تصرفات المذيعة غادة عويس والتي وصفها ناشطو التواصل الاجتماعي بـ"المايعة".

كما أظهر الفيديو استخدام عويس لمصطلحات جنسية مثل "هلكتك أنا" مع ضحكات متكررة، ناهيك عن ملاحقتها للمذيع حسن جمول إلى موقف سيارته بعد منتصف الليل بينما لم يعرها الأخير أي اهتمام.