علماء اليمن يوجهون دعوة إلى جمع الكلمة ووحدة الصف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

دعت رابطة علماء اليمن، الجميع إلى جمع الكلمة ووحدة الصف وحسن القول وتفويت الفرصة على المتربصين بالإسلام والمسلمين.

وأكدت رابطة علماء اليمن في بيان لها أن النيل من رموز الأمة وأعلامها الهداة والطعن فيهم إسهام في شق عصا المسلمين وزيادة في فرقتهم.

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واعتبر علماء اليمن أن من عبروا عن حقدهم تجاه رموز الإسلام أمثال الإمام الهادي إلى الحق وغيره سلام الله عليهم هم من باركوا لتحالف العدوان جرائمه والتمسوا له الأعذار.

وأدان العلماء التصرفات الحمقى لمن يدعي تمثيل الإسلام وهو يقترف أفدح الأخطاء بحق دينه ووطنه وشعبه، مشددين على أن نشر المقالات الخبيثة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تزيد الطين بلة والقلوب تباعدا بينما الأمة تمر بأخطر مراحلها.

وحثت رابطة علماء اليمن تدعو للوقوف صفاً واحداً لمواجهة الخطر الأمريكي الصهيوني الداهم والمحقق على الأمة، داعية لتوجيه الألسنة والأقلام ووسائل الإعلام لإفشال مؤامرات أمريكا وإسرائيل وحلفائهم المتصهينين والمنافقين العرب.