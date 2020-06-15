أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 14 يونيو 2020 وهي كالتالي :

ادانات واسعة لمحاولة استهداف اللواء فرج البحسني https://www.elyamnelaraby.com/485675/ بتوجيهات من الرئيس.. تشكيل لجنة رئاسية للوقوف على تداعيات الوضع الأمني في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/485685/ المليشيات الانقلابية تتكبد خسائر فادحة بمديرية نهم شرق صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/485688/ تسعة قتلى وجرحى في محافظة إب بحوادث متفرقة https://www.elyamnelaraby.com/485692/ "الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الاثنين https://www.elyamnelaraby.com/485702/ إعلان توقيف العمل في مركزين لعلاج المصابين بـ"كورونا" في صنعاء بعد اعتداءات https://www.elyamnelaraby.com/485712/ اشتباكات مسلحة بين قريتين في مديرية الحداء بذمار Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/485714/ أمن تعز يضبط قاتلا بوقت قصير من إقدامه على ارتكاب الجريمة https://www.elyamnelaraby.com/485716/ حقيقة وفاة وكيل محافظة حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/485721/ مأرب.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مجزر والجيش يسقط طائرة مسيرة https://www.elyamnelaraby.com/485727/ منظمة التعاون الإسلامي: نتضامن مع السعودية في إجراءات مواجهة إرهاب الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/485743 مستجدات كورونا .. تسجيل 23 إصابة جديدة في المناطق المحررة https://www.elyamnelaraby.com/485756/ إصابة 11 مدني بينهم أطفال ونساء في قصف إخواني على المنازل بنصاب شبوة https://www.elyamnelaraby.com/485761/ الجيش يكسر هجوم للميليشيات في نهم ومصرع 8 من عناصرها https://www.elyamnelaraby.com/485769/

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