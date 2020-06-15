رئيس الإدارة الذاتية للجنوب يلتقي رئيس بعثة الصليب الأحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب بمكتبه اليوم السيد عبدالرحمن إسماعيل، رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في عدن .



وفي اللقاء، أشاد اللواء بن بريك بدور وجهود منظمة الصليب الأحمر في إطار أنشطتها الإنسانية، مؤكداً الاحتياج الكبير لمزيد من مساهمة المنظمة في المجالات الصحية والإنسانية.

وطالب اللواء بن بريك المنظمة بإدانة تجنيد الأطفال وإقحامهم في الحرب الدائرة في محافظة أبين من قبل الحكومة اليمنية المهيمن عليها من حزب الإصلاح، مبيناً أن من بين القتلى والأسرى الكثير من القصر .

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وحول جهود انتشال جثث العناصر التابعة لجماعة الإخوان من جبهات القتال، أبدى اللواء بن بريك استعداد الإدارة الذاتية للتعاون في تسهيل الوصول للجثث وانتشالها .

وفيما يتعلق بأسرى المعارك الدائرة في أطراف محافظة أبين، أكد اللواء بن بريك بأن الإدارة الذاتية ستطلق جميع الأسرى لديها من أبناء الجنوب باستثناء من ثبُت ضلوعهم في قضايا إرهابية .

وتطرق الاجتماع لمناقشة أوضاع المستشفيات والمرافق الصحية في العاصمة عدن وبعض محافظات الجنوب التي تشهد اننشاراً لبعض أمراض الحميّات وأهمها فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي هذا الصدد أكد رئيس بعثة الصليب الأحمر جاهزية المنظمة للإسهام في عملية تأهيل هذه المستشفيات من خلال الدعم المادي وكذا التوعية من خطر هذا الوباء، منوهاً بأن المنظمة أنجزت مؤخرا مشروع تقديم المساعدات الغذائية التي استفاد منها نحو 18 شخصاً.

حضر اللقاء العميد ناصر السعدي، والدكتورة منى باشراحيل عضوا هيئة رئاسة المجلس الانتقالي