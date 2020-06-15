شكرا لقرائتكم خبر عن إنتحار ناشطة مصرية معروفة بعد كتابة هذه الكلمات المؤثرة بخط يدها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتحرت الناشطة المصرية المعروفة سارة حجازي في مكان إقامتها بكندا، والتي كان القضاء المصري قد اتهمها بالترويج للمثلية الجنسية في 2018.

ووجهت “حجازي” رسالة مقتضبة بخط يدها قالت فيها “إلى أخوتي، حاولت النجاة وفشلت سامحوني.. إلى أصدقائي، التجربة قاسية وأنا أضعف من أن أقاومها، سامحوني.. إلى العالم، كنت قاسيا إلى حد عظيم ولكني أسامح”.

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وانتقلت الناشطة المصرية إلى كندا للعلاج النفسي بعدما ساءت حالتها في مصر، حيث بدأت بالعلاج، ولكنها لم تستطع تحمل “الغربة عن وطنها وأهلها وناسها”.

يذكر أن السلطات المصرية اعتقلت حجازي بعدما لوحت بعلم يرمز إلى المثليين والمتحولين جنسيا ويمثل ألوان قوس قزح السبعة في حفل غنائي لفرقة “مشروع ليلى” التي تناصر حقوق هؤلاء في 22 سبتمبر 2017، وأفرجت عنها في فبراير 2018