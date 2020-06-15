يمارس فيه ابشع التعذيب.. الكشف عن سجن سعودي سري في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المكلا

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، عن سجن سري يديره الجيش السعودي في مدينة حضرموت اليمنية.

واشار في سلسلة تغريدات على صفحته في”تويتر” الى جملة من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلين اليمنيين المناهضين لسياسية التحالف في المناطق التي يسيطرون عليها ، مؤكداً ان السجن لا يخضع لرقابة المنظمات الحقوقية الدولية.

ودوّن حساب “مجتهد: “وصلني تقرير من معتقلين سابقين في سجن تديره القوات السعودية في اليمن. ملخصه: تكتم على وجود السجن وما يجري فيه، ومبررات الاعتقال وطريقته تجسيد لامتهان الحقوق، وظروف السجن وخدماته لا تليق بالحيوانات، والسجن لا يخضع لإشراف قضائي سعودي أو يمني، كما لا يخضع السجن لرقابة دولية”.

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وأضاف في تغريدة اخرى : “مر على السجن مئات وربما آلاف المعتقلين، وتوفي عدد منهم تحت التعذيب وأصيب آخرون بعاهات، ومعظم المعتقلين من أقارب ومعارف شخص مشتبه به.

ولفت الى ان الذين أوصلوا التقرير اليه يوجهون نداء للمنظمات الحقوقية والبرلمانات العالمية والمحاكم الدولية بإلزام الجيش السعودي بالرقابة الدولية”.

ويأتي الحديث عن السجن السعودي بعد الكشف خلال الأشهر الماضية عن سجون سرية تابعة للإمارات في اليمن يتم فيها انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان ليمنيين معتقلين.