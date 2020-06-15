بنك خليجي يثبت تورط حزب الاصلاح في نهب اموال الشعب اليمني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الكويت

كشفت وثائق رسمية صادرة من أحد البنوك الخليجية عن فضيحة من العيار الثقيل، كونها تكشف عن حجم الفساد المالي الذي يمارسه قادة المرتزقة في المناطق المحتلة.

وتشير الوثائق الصادرة من بنك الكويت الأهلي في مدينة الكويت ساحة المصفاة الى أن المدعو عوض حسين العرادة وهو مدير مكتب الأمن السياسي في شركة صافر النفطية بمحافظة مأرب، يعد احد العملاء لدى البنك منذ سنتين وثلاثة أشهر، موضحة أن حجم رصيده البنكي في الحساب رقم 002-002698-0612يبلغ (مليون و85 ألف و 273 دينار كويتي) أي ما يعادل (3 مليون وخمسمئة وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون دولارا أمريكيا) بحسب معلومات البنك وذلك إلى تاريخ ١٤ ابريل ٢٠٢٠.

وتكشف الوثيقة الصادرة من البنك بتاريخ ١٥ ابريل ٢٠٢٠بناءً على طلب العميل، عن حجم الفساد المستشري في حكومة المرتزقة فضلاً عن مصير العملات النقدية الأجنبية التي يتم تهريبها الى الخارج بغية زعزعة استقرار العملة المحلية.

ولا يعد الرصيد لدى البنك الاهلي هو الوحيد الذي يمتلكه مدير الأمن السياسي في شركة صافر بمأرب ، حيث يحرص قادة المرتزقة على توزيع الاموال المنهوبة على عدد من البنوك في عدة دول.

وقد علق ناشطون على الوثائق بالتساؤل اذا ما كان رصيد شقيق العرادة (في بنك واحد) يصل الى نحو 3.5 مليون دولار، فكم ستكون أرصدة باقي القيادات الكبيرة وهوامير الفساد في حزب الإصلاح وحكومة المرتزقة.

بالإضافة الى حجم الأموال التي جناها المدعو سلطان العرادة من توليه لمنصب محافظ المحافظة في حكومة المرتزقة.