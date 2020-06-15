منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن تثني على وزارة الصحة وتشيد بخطوات الحكومة في صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – خاص

اشادت ليز غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، بالخطوات التي تبذلها وزارة الصحة في صنعاء من أجل تطوير العمل الصحي رغم الاوضاع الصعبة في اليمن، سيما في ظل الحصار والعدوان المفروض على اليمن منذ 6 سنوات.

وقالت: غراندي في تغريده رصدها “الخليج 365” قبل قليل، على تويتر، أن التقارير الاخيرة اثبتت وجود نشاط ومجهود من وزارة الصحة في صنعاء لتقييم الوضع الصحي وتصحيحه…. عبر فرض نظم رقابة وأداره إلكترونية شاملة، مشيرة الى عزم حكومة الإنقاذ الوطني على تعميم ودعم هذه الحملة التصحيحية على كل وزارات الدولة وتقييم عملها.

ولفتت الى مخرجات الحملة التي من شأنها رفع مستوى الحكومة المحوري وصولا الى كبح جماح الفساد الذي لطالما عبث بمساعدات المانحين في اليمن طيلة العقود الماضية – بحسب وصفها.