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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. مقتل الذراع الأيمن للفريق علي محسن الأحمر واليد الطولى للإصلاح (صورة)

احتفلت وسائل اعلام الانتقالي، الموالي للإمارات، الأحد، بمقتل قائد القوات الخاصة في شبوة واليد الطولى للإصلاح في المحافظة النفطية.

وقالت المصادر بحسب ” YNP ” أن عبدربه لعكب والذي اصيب قبل 3 ايام خلال المعارك في ابين توفى متأثرا بإصابته خلال تلقيه العلاج بمستشفى ابن سيناء بحضرموت.

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ولم يحضر لعكب مراسيم تشيع شقيقه القيادي في الأمن الخاصة عبدالرحمن لعكب والذي قتل السبت، خلال قياداته حمله امنية في مديرية جردان في شبوة.

ولعكب يد اليد الطولى للإخوان في شبوة وذاع صيته مع تصاعد عمليات الاعتقالات والتنكيل بحق خصوم الاصلاح في المحافظة.

وعد لعكب اعلى سلطة من المحافظ الذي تتحدث مصادر قبلية عن ابلاغه لقبائل جردان بأنه لم يعد قادر على التحكم بالأمن الخاصة والتي تتلقي تعليماتها من جهات عليا لم يحددها.

ويتهم الاصلاح بالتضحية بلعكب لصالح انقاذ سلطته في المحافظة.

وخاض لعكب معارك ضد الانتقالي وقبائل لقموش ومؤخرا في نصاب وجرادان إضافة إلى قبائل مرخة، ناهيك عن استعانة قوات هادي به في ابين حيث تدور معارك ضد الانتقالي.

ويشير وصول الجبواني إلى شبوة لقيادة المعركة هناك على وفاة لعكب رغم محاولة الاصلاح نفي ذلك..

ومن شأن مقتل لعكب خلط الكثير من الاوراق في المحافظة وتحديدا على التحالف السعودي والاماراتي وايذانا بتدخل تركي- قطري، وفقا لتوقعات امريكية.