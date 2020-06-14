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صنعاء - ياسمين الخيامي - رسمياً.. الغاء القرار الوزاري بخصوص اختبارات (تاسع واول وثاني ثانوي) وإقرار الامتحانات للشهادة الثانوية العامة فقط (تفاصيل)

في اجتماع لمجلس النواب اليوم بالعاصمة صنعاء، استمع المجلس إلى عرض من نائب وزير التربية والتعليم الدكتور همدان الشامي، حول الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة واللجنة العليا للامتحانات بشأن إنهاء العام الدراسي الحالي وترتيبات التحضير لامتحانات الشهادة العامة الثانوية وكذا التدابير الاحترازية الوقائية التي ينبغي التقيد بها في إجراء الاختبارات وسط أجواء صحية تضمن سلامة الطلاب والمعلمين.

وأكد الدكتور الشامي حرص الوزارة على ترجمة توجيهات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بشأن إجراء الامتحانات العامة وضمان عدم حرمان الطلاب من هذه العملية كحق أصيل لهم وفقا للآلية الجديدة التي تعتمد على التصحيح الإلكتروني.

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وقد أكد مجلس الوزراء دعمه لمختلف الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لإنهاء العام الدراسي 2019م – 2020م.

وأقر إجراء الامتحانات للشهادة الثانوية العامة فقط في الموعد الذي حددته الوزارة على أن يتم احتساب نتائج الطلاب في جميع المراحل الأساسية والثانوية بطريقة تراكمية، بما في ذلك الشهادة الأساسية ” تاسع “.

وشدد على الوزارة اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب والطالبات وكذا المعلمين والمعلمات الذين سيقومون بعملية الرقابة والإشراف على هذه العملية