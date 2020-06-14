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صنعاء - ياسمين الخيامي - حاول شراء صمتها بثلاثين ألف دولار.. انفراط عقد الزواج الكاثوليكي بين معين عبدالملك وابتسام أبو دنيا قبل أن ينتهي شهر العسل "فيديو صادم"

لم يدم عهد الزواج الكاثوليكي بين رئيس الوزراء معين عبدالملك والناشطة المثيرة للجدل ابتسام أبو دنيا طويلاً، حيث تحولت من مديحه إلى كشف فضائح فساده. وكان معين عبدالملك قد حاول شراء صمت أبو دنيا بعشرة ألف دولار حينما وصلت إلى الرياض ثم قدم لها أضعافها في أوقات لاحقة، لكن المال وحده لا يكفي مثل ابتسام أبو دنيا. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل ويحدث الان..لواء العاصفة يهاجم ابناء المحافظات الشمالية بالمدرعات وينهب ممتلكاتهم في العاصمة المؤقتة عدن ( صورة )

عاجل..قوات الشرعية تعتنم 3 دبابات اماراتية و6 اطقم ومدفعين ومصرع 40 من قوات الانتقالي، واسر اكثر من 90 وتحاصر كتيبة بكامل عتادها في الدرجاج Advertisements عاجل..السفارة اليمنية في الرياض تغلق ابوابها وتوقف كافة المعاملات القنصلية الى اجل غير مسمى ( صورة من بيان السفارة ) ووصفت أبو دنيا في بث مباشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معين عبدالملك بالكارثة الكبرى، مؤكدة أنه سيبيع الوطن، مسلطة الضوء على الكثير من قضايا الفساد التي كان بطلها معين عبدالملك. وكان مقطع فيديو سابق ظهرت فيه الناشطة ابتسام أبو دنيا، بعد لقاءها بمعين عبدالملك قد كشف حالة الانهزام والاهتزاز التي وصل إليها، في مواجهة كشف قضايا الفساد والمحسوبية التي يمارسها، والمواقف المائعة التي يبديها إزاء العديد من القضايا التي تتطلب موقفا وطنيا حاسما. وقبل أن تنقلب عليه اليوم بدأت الناشطة مقطع الفيديو السابق بمدح رئيس الوزراء معين عبدالملك، وهو ما اعتبره البعض صلب المهمة التي جاءت من أجلها، وفُرضت عليها من الجهة التي استقدمتها. ومثلما سخر المعلقون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تناقضات أبو دنيا، حد وصفهم لها بـ “الببغاء” في وقت سابق ، هاهم اليوم يسخرون من رئيس الحكومة معين عبدالملك، ووصفوا استعانة معين عبدالملك بابتسام أبو دنيا بـ “غباء الدب” الذي يريد منفعة صاحبه، لكنه يضره بسبب غباءه، وقالوا إن المتغطي بابتسام أبو دنيا عريان.

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