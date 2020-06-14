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صنعاء - ياسمين الخيامي - حدث في العاصمة صنعاء .. اختطاف رجل أعمال ووفاة أشهر تاجر مواد غذائية مع أبناءه (اسماء وتفاصيل )

كشفت مصادر إعلامية اليوم السبت عن اختطاف المليشيا الحوثية لرجل أعمال بشارع حدة وسط العاصمة صنعاء .

وقالت المصادر أن الحوثيين اختطفوا رجل الأعمال مصطفى محمد عبدربه مالك مطاحن البحر الأحمر و أودعته أحد معتقلاتها .

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وأضافت المصادر أن عناصر تابعة للمليشيا الحوثية أعترضت سيارة رجل الأعمال مصطفى في شارع حده بصنعاء، وخطفته وسط فزع وذهول زوجته وأطفاله الذين كانوا إلى جواره دون مراعاة لشعورهم .

وحولت المليشيا الإرهابية اليمن إلى سجن كبير لتودع فيه كل من يخالفها حتى الرأي في إعادة لتجربة الحكم الأمامي العنصري الذي حكم اليمن بالحديد والنار لنهب أموالهم بعد سيطرة الأئمة على اليمن والذي تحررت منهم مطلع الستينات في ثورة 26 سبتمبر الخالدة .

من جهة اخرى توفي أحد اشهر تجار المواد الغذائية مع ابناءه في العاصمة صنعاء بسبب فيروس كورونا.

وقال مصدر ان الحاج جارالله مالك مواد غذائية توفي قبل عشرة ايام.

واشار ان نجله الاكبر توفي بعد خمسة ايام من وفاة والده بعد اصابته بفيروس كورونا.

وتابع المصدر قائلا فيما اليوم توفي شقيقه الثاني فيما والدتهم ماتزال في العناية المركزة بذات الفيروس.

وقال مصدر مقرب منهم ان العدوى كانت بسبب عامل لهم قدم من عدن ونقل العدوى لهم.

واختتم قائلا سكنهم في شارع مأرب بالعاصمة صنعاء.