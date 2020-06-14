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عدن - ياسمين التهامي - ضاحي خلفان يفجرمفاجأة عن خيانة الجلنار خليفة حفتر... شاهد





لم يتمالك الفريق الإماراتي، ضاحي خلفان، نفسه وهو يرى انتصارات الجيش الليبي على مليشيات حفتر، في جميع محاور القتال في ليبيا. ومعلقا على ذلك، اتهم خلفان شركة "قوقل" بخيانة حفتر، وقال : " قاعدة الوطية تتحول إلى مسمى قاعدة السلام التركية بينما هي في الحقيقة قاعدة الاحتلال التركية.. جوجل عدل وإلا فأنت خصم لأهل ليبيا". وسخر متابعو تويتر من مزاعم خلفان، حيث علق أحد المغردين قائلا : " نعلم أن جوجل وفيس وتويتر ويوتيوب كلهم ضدنا كعرب ومع اللى بيدفع له ولكن ليعلموا أننا مو أغبياء". وعلق آخر : " أصبح ذكر دولة الإمارات.. مكروه عند العرب حتى في الغرب يوميا يذكروا جرائمكم". وسخر آخر : " وقريبا سوف يصبح اسم دولتك.. محافظة الإمارات التركية.. حفظ الله رجب طيب أردوغان". يأتي هذا عقب تقدمات كبيرة للجيش الليبي، وإحداث خسائر فادحة بين مليشيات والقواعد التابعة للجنرال المتمرد خليفة حفتر.





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