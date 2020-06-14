غرفة عمليات ضباط اﻹرتباط تررصد خروقات العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة سجلت غرفة عمليات ضباط اﻹرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في محافظة الحديدة ٨٧ خرقا لقوى العدوان خلال الـ24 ساعة الماضية . وأوضح مصدر بغرفة العمليات لوكالة الأنباء اليمنية ان الخروقات من بينها إفشال محاولتي تسلل في حيس وتحليق طائرة تجسسية في أجواء التحيتا. واشار المصدر إلى ان الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والتحيتا و١٤ خرقا بقصف مدفعي لعدد ٤٩ قذيفة، و٦٨ خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

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