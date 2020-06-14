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إصابة 11 مدني بينهم أطفال ونساء في قصف إخواني على المنازل بنصاب شبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

إصابة 11 مدني بينهم أطفال ونساء في قصف إخواني على المنازل بنصاب شبوة

متابعات_ الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة شبوة، أن 11 مدني أصيبوا في قصف شنته ميليشيا الإخوان اليوم الأحد، على منازل المواطنين في مديرية نصاب بالمحافظة .

 

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وأكد هذه المعلومات الناشط الجنوبي، احمد الصالح، الذي قال أن الميليشيات الإخوانية قصفت بشكل عشوائي منازل المواطنين .

 

وأضاف أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيحاسب كل من له يد فيها ولو طال الزمن .

 

ويأتي قصف الميليشيات الإخوانية لمنازل المواطنين في نصاب على خلفية إنتفاضة قبلية شهدتها المدينة

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