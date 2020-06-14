شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتخاب اليمن رئيسا لمؤتمر الهيئة العربية للطاقة الذرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

انتخب أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة الذرية بالجمهورية اليمنية الدكتور عبدالله الشامي، رئيسا للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية في دورته الـ 32، وانتخاب الدكتور خالد طوقان ممثل الأردن نائبا للرئيس.

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وطالب الشامي في كلمته اليمن في المؤتمر بتنسيق الجهود للمشاركة في مكافحة فيروس كورونا، والحد من انتشاره باستخدام الوسائل والعلوم والتكنولوجيا النووية والاستفادة من الخبرات التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المنظمات ذات العلاقة.

ولفت الى أهمية تطوير أنشطة اللجنة، ومن ابرزها الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتي ستكون انطلاقة لتأسيس استراتيجية عربية شاملة لانتاج الطاقة الكهربية من الطاقة النووية وإنجاز مختبر محاكاة المفاعلات.