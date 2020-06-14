شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ الحديدة يوجه بسرعة صيانة مولدات الكهرباء بمديرية الخوخة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 وجه محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر بسرعة صيانة مولدات الكهرباء في مديرية الخوخة .

جاء ذلك خلال لقاءه مع قيادة السلطة المحلية بمديرية الخوخة حيث ناقش معهم سبل تشغيل مولدات الكهرباء للحد من معاناة أبناء المديرية في ظل اشتداد حرارة الصيف. Advertisements وقدم الفريق الهندسي بفرع مؤسسة الكهرباء بالمديرية، شرحاً حول الاحتياجات من قطع الغيار والصيانة المطلوبة لتشغيل المولدات. وعقب الاجتماع زار المحافظ مواقع المولدات الكهربائية، المتواجدة في الخوخة والتي قدمها الهلال الأحمر الإماراتي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الحديدة يوجه بسرعة صيانة مولدات الكهرباء بمديرية الخوخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.