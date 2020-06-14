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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات كورونا .. تسجيل 23 إصابة جديدة في المناطق المحررة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الأحد، تسجيل 23 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، في مختلف المحافظات المحررة .
وذكرت اللجنة عبر حسابها في تويتر، أنه تم تسجيل (4) بعدن و(3) بتعز و(2) بلحج و(2) بالضالع و(12) بالمهرة .
وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل (4) وفيات لحالات إصابة سابقة منها (3) بتعز و(1) بالضالع، كما سُجلت (14) حالة تعافي منها (12) تعز و(1) الضالع و(1) لحج .
وبحسب اللجنة فقد إرتفع إجمالي الحالات المسجلة ل(728)، منها (164) حالة وفاة، و(53) حالة تعافي
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