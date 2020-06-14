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عدن - ياسمين التهامي - غطت ”صدرها“ لكنها كشفت عن مكان آخر .... “رانيا يوسف” تتعرى بزيادة على ”شاطئ البحر ” لكسب ” تفاعل الجمهور“ ! ... "صور صادمة"





عادت الفنانة المصرية ”رانيا يوسف“ لإثارة الجدل من جديد باستعراض جسدها في صور مثيرة هذه المرة من الشاطئ، ما فجر موجة غضب تجاهها من قبل النشطاء الذين اتهموها بنشر الفجور وإثارة الغرائز بهدف الشهرة. وتظهر “رانيا” في الصور التي نشرته على حسابها بتويتر أثناء قضائها لأجازتها على أحد الشواطئ. وظهرت مرتدية شميز أبيض ومخطط باللون البنى مقفول من ناحية الصدر ويكشف عن ساقيها بشكل مبالغ فيه، كما تركت شعرها منسدل وتعمدت الظهور بوضعيات أظهرت تفاصيل جسدها بدقة وكأنها تتعمد إثارة غرائز الشباب لكسب التفاعل. ودائما ما تشارك “رانيا يوسف” جمهورها ومتابعيها بصور وفيديوهات ولقطات مثيرة من حياتها اليومية، وكان آخرها خضوعها لجلسه تصوير جريئة عرضتها لهجوم عنيف.







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