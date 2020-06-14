شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحصد نتائج التظاهرات بتسجيل 25 ألف إصابة في 24 ساعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجلت أمريكا خلال الساعات الماضية أكثر من 25 ألف إصابة بفيروس كورونا وفقًا لما أعلنت عنه. ويأتي هذا الرقم الضخم تزامنًا مع التظاهرات التي شهدتها البلاد الأسابيع الماضية؛ إثر قضية فلويد.

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