شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف حركة الطيران في مصر بداية يوليو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الطيران المدني في مصر، اليوم الأحد، عن استئناف حركة الطيران في جميع المطارات المصرية اعتبارا من بداية يوليو المقبل. ولم توضح الوزارة في تصريحاتها إذا كانت العودة تتضمن الرحلات الداخلية والدولية أم الداخلية فقط.

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