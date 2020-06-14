شكرا لقرائتكم خبر عن 23 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل أكبر حصيلة شفاء يومية في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن اليمن، الأحد 14 يونيو 2020، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفيات معلن عن تسجيل إصابتها في وقت سابقع، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 728 حالة في 9 محافظات يمنية.

وأوضحت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا في اليمن، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في محافظات، عدن (4 إصابة) وتعز (3 إصابات جديدة و 3 وفيات لإصابات معلن عنها سابقًا و 12 حالة تعافي) ولحج (إصابتان جديدتان وحالة تعافي واحدة) والضالع ( إصابتان وحالة وفاة ومثلها حالة تعافي) و المهرة (12إصابة جديدة)، بسبب كورونا، دون أن تعلن عن أي إصابة جديدة في بقية المحافظات. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وبينت اللجنة، أنه وبتسجيل العدد الجديد، يرتفع عدد الحالات المؤكدة في اليمن منذ 10 أبريل إلى (728) حالة بينها (164) حالة وفاة و(53) حالة تعافي، موزعة على عدن (190 حالة منها 5 وفيات) وحضرموت (166 حالة منها 63 وفاة و22 حالة تعافي) و تعز (180 حالة منها 45 حالة وفاة و16 تعافي)، ولحج (80 حالة إصابة بينها 23 وفاة و 8 حالات شفاء)، وأبين (13 حالات بينها 3 وفيات و 4 حالات شفاة) و المهرة (14 منها حالة وفاة ومثلها تعافت) و شبوة (24 حالة بينها 9 وفيات) ومأرب (13 حالة و 6 وفيات وحالتا تعافي) والضالع (32 حالة منها 9 حالات وفاة وحالتا تعافي).



إعلان ونفي حوثي والخميس، 2 أبريل2020، أعلن أحد القيادات الحوثية على تويتر، عن اكتشاف حالات مرضية في اليمن، مصابة بفيروس كورونا، لكنه سرعان ما نفته المليشيا الحوثية، وسعت لإنكار وجود أي مصاب في المناطق التي تسيطر عليها، لتعود مرة أخرى وتعلن عن إصابة صومالي وليمني آخر عائد من الشيخ عثمان بعدن، وترفض الاعتراف الرسمي بالرغم من امتلاء مستشفيات صنعاء وصعدة. عودة طلاب حوثيين من إيران والأحد، 15 مارس 2020، قال مصدر ملاحي في مطار العاصمة اليمنية صنعاء، إن أكثر من 172 طالبًا حوثيًا، عادوا خلال الأسبوع الماضي من مدينة قم الإيرانية الأولى في العالم بانتشار فيروس كورونا.



وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويتها خوفًا من الملاحقة الأمنية من قبل المليشيا الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن، أن طلاب العناصر الحوثية وصلوا مطار صنعاء على متن طائرة قادمة من مسقط، دون أن يتم اتخاذ إجراءات صحية وقائية.



ظهور أعراض على عائدين من إيران والخميس 19 مارس 2020، أدخلت المليشيا الحوثية، 15 شخصًا الحجر الصحي، بعد أن ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد.



وقالت مصادر طبية في محافظة صعدة شمالي اليمن، إن أعراض فيروس كورونا ظهرت بوضوح عليهم، فتم نقلهم إلى فندق الرشيد في مركز المحافظة، والتحفظ عليهم، كحجر صحي، لكنه لم يتم الكشف عن مصيرهم حتى الان، وسط أنباء تفيد عن وفاتهم جميعًا.



وأوضحت المصادر، أن الـ15 شخصًا الذين ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا هم من أبناء منطقة ضحيان التابعة لمحافظة، صعدة، ومن الأشخاص المبتعثين إلى إيران، والعائدين منها ضمن الـ172 شخصًا خلال الأيام الماضية.