شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار غير مسبوق للعملة اليمنية..اخر تحديث لاسعار الصرف مساء اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقالت مصادر مصرفية، إن سعر الدولار وصل إلى 750 ريالاً للشراء و 755 ريالاً للبيع في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دولياً، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 197 ريالاً يمنياً للشراء و 198 للبيع .

وأضافت المصادر، أن قيمة الريال تراجعت أيضا لكن بنسبة أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله)، حيث وصل سعر الدولار إلى 616 ريالاً للشراء و619 ريالاً للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي 163 ريالاً يمنياً للشراء و164 للبيع. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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ويشهد الريال اليمني تراجعاً تدريجياً منذ نحو أسبوع، حيث كان سعر الدولار الواحد ما دون 700 ريال في مناطق الحكومة “الشرعية”.

وتسبب تدهور الريال بارتفاع كبير في أسعار السلع، وشكا مواطنون من ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وسجل الريال اليمني أدنى قيمة له عند 750 ريالاً للدولار أواخر 2018، قبل أن يعود الى التحسن.

ويوم السبت استولت قوات من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على سبع حاويات تحمل مليارات من العملة اليمنية المطبوعة في الخارج، مبررة ذلك بـ منع المزيد من تداعيات انهيار العملة المحلية.

وفي وقت لاحق حذر البنك المركزي اليمني، في بيان، من المساس بأي من موجودات هذه الحاويات، محملا المجلس الانتقالي الجنوبي “كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك”.