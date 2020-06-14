شكرا لمتابعة خبر عن محافظة يمنية ترفع "اسعار الوقود" وازمة تخنق المحافظات غير المحررة .. تعرف على "السعر الجديد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت محافظة يمنية ، اليوم الاحد ، زيادة سعرية جديدة في اسعار الوقود، فيما تشهد محافظات اخرى خاضعة للحوثيين ازمة مشتقات خانقة.

واقرت شركة النفط بمحافظة حضرموت، زيادة جديدة في أسعار الوقود بواقع 5200 ريال للجالون الواحد من البنزين و5800 ريال للديزل.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

فتاة تحضن أسد وتمضي معه أوقات ممتعة بشكل يومي وعندما حققت رغبتها حدثت لها مفاجأة لم يتوقعها احد

الفنانة المثيرة ”نسرين طافش“ تظهر بإطلالة شبه عارية وسط “حوض السباحة” ... شاهدوا جسدها المثير وهي تنثر قطرات الماء على صدرها البارز

شاهدوا “قناة mbc” تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من “برنامج رامز مجنون رسمي” التي لم يتم اذاعتها في رمضان .. كسر فيها انف “فنانة مصرية شهيرة“ .. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرامز جلال "فيديو"

صراع العروش يشتعل داخل “آل سعود”.. الذراع الاستخباراتية لـ”الأمير محمد بن نايف” يقلب الطاولة على “ولي العهد محمد بن سلمان“

لاول مرة ظهور صاروخي لـ”زوجة ملك الاردن“ ... “الملكة رانيا” تخطف الأنظار وكأنها ”حورية من الجنة” وتقهر كل “أميرات الخليج“ ... "صور"

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

Advertisements

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

حضرموت كانت قد اعلنت مطلع ابريل الماضي عن تخفيض سعر مادة البنزين من 240 ريال للتر إلى 170 ريالاً.

وتباع مادة البنزين في المحافظات المحررة بسعر 3200 الى 3500 (20 لتر) وسعره في المحافظات غير المحررة 5900 في ظل ازمة مستمرة.

وقال مواطنون لمأرب برس ان عشرات المركبات تتكدس امام محطات الوقود في المدن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

الحوثيون ارجعوا اسباب الازمة الى منع التحالف كما يقولون ،دخول سفن تحمل مشتقات نفطية ، وسط اتهامات لهم بافتعال الازمة لتنشيط السوق السوداء من جهة ولاشغال الناس عن بعض القضايا والازمات الاخرى كانتشار كورونا وقانون الخمس الذي تتجه الحوثي لفرضه على اليمنيين.