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شاهد بالوثيقة ... الرئيس هادي لا يدير اعمال رئاسة الجمهورية وهذه الشخصية هي من تقوم باصدارالقراات والتوجيهات ... تفاصيل تنشر لأول مرة !

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالوثيقة ... الرئيس هادي لا يدير اعمال رئاسة الجمهورية وهذه الشخصية هي من تقوم باصدارالقراات والتوجيهات ... تفاصيل تنشر لأول مرة !

في وثيقة حصل عليها "اليمن السعيد" صادرة عن مكتب رئاسة الجمهورية  تكشف ان الرئيس هادي لم يعد قادراً على العمل وان من يقوم بالتوقيع نيابة عنه في كل القرارات سواء كانت ات اهمية كبيرة والتي تستدعي توقيعه او قرارات غير ذات اهمية 

الوثيقة التي حصل عليها "اليمن السعيد" هي عبارة عن  

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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توجيهات من  عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتشُكيل لجنة رئاسية للوقوف على الأوضاع الأمنية في محافظة حضرموت.   شاهد تكملة الخبر في الأسفل   
وقضى التوجيه بتشكيل لجنة مكونة من: اللواء أحمد المحوري وكيل جهاز الأمن القومي واللواء سعيد علي العامري مدير الأمن بساحل حضرموت والعميد فؤاد محمد صالح باعويضان مدير مكتب رئيس جهاز الأمن السياسي.

وجاء هذا التوجيه في ظل تردي الاوضاع الامنية بمحافظة حضرموت واصدار مشائخ وججهاء المحافظة تحذيرات للرئيس هادي  الا ان عدم توقيعه على التوجيه تؤكد الانباء المتداولة عن مرضه وعدم قدرته على ادارة مهام رئاسة الجمهورية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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