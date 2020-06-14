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عدن - ياسمين التهامي - السلطات السعودية.. لا بقاء لأي وافد بعد الآن إلا بعد تحقيق هذه الـ 3 شروط (قائمة جديدة)!

يعلم الجميع بأن أنظمة الإقامة وتعليماتها واضحة ولا يوجد بها لبس، ولكن هناك شروط أساسية يجب العلم بها، بالإضافة لأن هذه الشروط هي بمثابت أوراق رسمية تمكن الوافدين من البقاء في الدولة والإستمرار في العمل والإقامة. جديد اب برس Advertisements وهي شروط تجديد الإقامة بحسب المهنة، المدة الزمنية ونوع التأشيرة وسنة التجديد، وكل هذه المعايير تختلف بعض الشيء للوافدين الذين كانوا يدفعون أسعار ثابته ومع إضافة بعض الرسوم للتجديد أصبحوا يدفعون مبالغ أكثر.

وأشار مصدر إعلامي في المملكة أن إجراءات تجديد الإقامة وعقد العمل للوافدين لم يعد كما كان، وإنما أضيفت بعض التعديلات المتعلقة بالفحوصات لضمانة سلامة الوافدين والمواطنين معا، كما أن الإقامة أصبحت بالنظام الجديد هي أساس إعتماد الوافد في المؤسسات سواء حكومية أو خاصة، وسيبدأ العمل بهذه الخطوات والشروط هذا العام وتبدأ من جديد أيضا بعد العيد. شروط وخطوات تجديد الإقامة بعد اليوم الفحص الطبي وإلزامه بإحضار شهادة خلو من الأمراض موقعه من وزارة الصحة، كما يجب أن يكون الوافد لديه عقد عمل ساري المفعول متطابق مع الإقامة ومدفوعه الرسوم للإقامة بشكل كامل، بالإضافة إلى أن يكون بعض الفئات الوافدين لديه ورقة صحة خاصة بفحص تطعيم فيروس الكبد الوبائي وهذه إلزامية لـ 6 فئات من الوافدين. العمالة المنزلية، العاملون في القطاع الصحي، السائقون على كفالة الفرد، العاملون في دور النقاهة، الحلاقون. عمال الرعاية.

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