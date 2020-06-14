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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تزف بشرى سارة طال إنتظارها لـ ملايين الوافدين.. شاهد

بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية في تمديد “هوية مقيم” آليا للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 23 / 7 / 1441هـ ، الموافق 18 / 3 / 2020م حتى 9 / 11 / 1441هـ، الموافق 30 / 6 / 2020م، لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون مقابل مالي، لتتطابق مع ما نُفذ مسبقاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جديد اب برس

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جاءت هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة في التعامل مع آثار وتبعات كورونا التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تمديد “هوية مقيم” تم آلياً دون مراجعة مقرات الجوازات، وبلا رسوم حيث ترسل رسائل نصية عبر الجوال لكافة المستفيدين، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية.

وأوضحت أن العمل جارٍ لتمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات الخروج والعودة التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ 1 / 7 / 1441هـ، الموافق 25 / 2 / 2020م، حتى تاريخ 1 / 10 / 1441هـ، الموافق 24 / 5 / 2020م ولمدة ثلاثة أشهر إضافية مجاناً

ويشمل هذا الإجراء المقيمين من المهن التجارية الموجودين داخل المملكة التي لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج من وإلى المملكة عبر المنافذ، وأن التمديد سيتم آلياً من النظام دون مراجعة مقرات الجوازات.