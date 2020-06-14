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الرياض - رنا عبدالله - تسريب صور فاضحة للأميرة رانيا زوجة ملك الأردن.. أرتدت ملابس عارية وجلست بين احضان هذا الشخص.. شاهد

نشرت صحيفة سيمانا الفرنسية على صدر صفحتها الاولى صورا للأميرة رانيا ملكة الأردن وهي بالمايوه أحد الشواطئ الفرنسية .

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وعلى الرغم من أن الصور قديمة الا ان ناشطون اردنيون أعادو تداولها بعد اصدار الملكة رانيا لما اسموها بالفتوى الدينية ، حيث أدلت بتصريح صحفي في برنامج تلفزيوني تقدمه المذيعة الامريكية الشهيرة " أوبرا وينفري " وقالت فيه أن الحجاب ليس فريضة على المرأة المسلمة وانت مسالة شخصية ويرتبط بعادات وتقاليد اجتماعية أكثر من ارتباطه بالعقيدة الاسلامية .

وكانت صحيفة سيمانا الفرنسية الواسعة الانتشار قد بعثت بمصور محترف ومزود بكاميرات بعيدة المدى وعدسات مكبرة لالتقاط عدة صور للعائلة المالكة وهي تستجم في على أحد الشواطيء الباريسية وذيلت المجلة الصورة بعبارة عجيبة فيها إساءة واضحة ومغرضة للإسلام والمسلمين حين ذكرت المجلة أن الملكة رانيا متدينة وانها تحمل معها دائما نسخة من القران الكريم .