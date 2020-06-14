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الرياض - رنا عبدالله - هل تذكرون بطلة مسلسل "الزير سالم" الفنانة الأردنية “فرح بسيسو” ؟؟ .. شاهدوا كيف أصبحت اليوم بعد تغير شكلها (فيديو)

بعد غياب طويل.. أثارت الفنانة الأردنية فلسطينية الأصل فرح بسيسو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب آخر ظهور لها، والذي ظهرت فيه وقد تغير شكلها.

وانتشرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة فرح بدت فيها بشكل مختلف إلى حد ما عن ذلك الذي عرفه واعتاده المتابعون.

ورأى بعض هؤلاء أن علامات التقدم في السن تظهر بشكل واضح على وجهها فيما أشار آخرون إلى أنها جميلة في كل حالاتها خصوصاً أنها لم تجر أي عمليات تجميل أو تعديل لملامحها.

ومن أبرز مسلسلاتها التلفزيونية:

حلاوة الروح

(2014): رابعة العدوية.. العشق الإلهي

(2013): لعبة الموت

(2010): كليوباترا

(2010): الحب الذي كان

(2010): بني جان

(2010): صهيل الأصايل

(2010): أبو جانتي (ملك التاكسي)

(2010): الحبيب الأولي

(2009): مخاوي الذيب

(2009): حب في الهايد بارك

(2008): لعنة إمراة

(2008): الرحيل

(2008): موعد مع المطر

(2007): درويش

(2007): حكم العدالة

(2007): الإجتياح

(2006): بين الهدب دمعة

(2006): ظلال الصمت

(2006): حارة الباشا

(2005): الغدر

(2005): الطريق إلى كابل

(2004): قتل الربيع

(2004): حكاية خريف

(2004): عشنا وشفنا

(2004): أحلى المرايا

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(2003): عرسان آخر زمان

(2003): من أجل عينيك

(2002): أبيض رمادي أسود

(2001): قوس قزح:

(2001): أبيض أبيض

(2000):سألوني

(2000): الفارس المغوار

(2000): الزير سالم

(2000): ظل المسافات

(2000): الرجل س

(1999): الفصول الأربعة ج1

(1999): عودة مسافر

(1999): الانهيار

(1999): القصر

(1999): من الرأس إلى القدم

(1999): نداء المتوسط

(1998): مرايا 98

(1998): البحر أيوب

(1998): ياقوت

(1998): قمر وسحر

(1998): جواهر(ج2)

(1997): فرسان الريح

(1997): الفراري

(1996): الإخوة ج2

(1996): المحكوم

(1996): أيام الغضب

(1996): عدالة الصحراء

(1996): دموع الأصايل

(1996): الشقيقات

(1995): الصقر والرها

(1995): أيام أبو المنقذ

(1995): الجوارح

(1995): خلف الجدران

(1994): حمام القيشاني ج1

(1993): رسائل أبو سعيد